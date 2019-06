1 In Steinheim (Kreis Ludwigsburg) hat sich am Mittwoch ein schwerer Unfall ereignet. Foto: dpa

In Steinheim (Kreis Ludwigsburg) ist am Mittwochnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Die Landstraße ist derzeit in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt.

Steinheim - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmittag auf der Landesstraße 1100 in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) ereignet. Ein älterer Mann ist dabei nach ersten Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg noch am Unfallort verstorben. Der Unfall mit zwei Autos geschah gegen 13.45 Uhr an der Kreuzung zur Steinbeisstraße unterhalb des Kauflands, mutmaßlich aufgrund einer Vorfahrtsverletzung.

Vor Ort sind die Feuerwehr Steinheim, drei Rettungswagen sowie ein Notarzt. Die Landesstraße ist momentan in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Weitere Informationen liegen noch nicht vor.