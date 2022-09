Schauspielerin mindestens 45 Minuten in brennendem Auto gefangen

1 Anne Heche ist nach einem Autounfall im Alter von 53 Jahren gestorben. Foto: 2017 Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Die US-Schauspielerin Anne Heche ist im August an den Folgen eines schweren Autounfalls gestorben. Laut Feuerwehr konnte sie erst nach rund 45 Minuten aus einem brennenden Fahrzeug befreit werden.















Link kopiert

Nach einem schweren Autounfall in Los Angeles ist Anne Heche (1969-2022) im August gestorben. Die Schauspielerin war dabei mindestens 45 Minuten in dem Autowrack gefangen, wie nun bekannt wird. Das berichtet das US-Network NBC unter Berufung auf vorliegende Unterlagen und Funksprüche der Feuerwehr.

Die Schauspielerin war am 5. August mit einem Mini Cooper verunfallt. Sie war in ein Haus in Mar Vista, einem Stadtviertel von Los Angeles, gefahren, das wie auch das Fahrzeug Feuer fing. Heche wurde 53 Jahre alt.

Abschleppwagen musste Fahrzeug aus Haus ziehen

Aufgrund einer starken Rauch- und Feuerentwicklung sei es laut Angaben von Deputy Fire Chief Richard Fields nicht möglich gewesen, ungehindert in das Auto zu sehen oder Zugang dazu zu erhalten. Dem Bericht zufolge benötigten die Einsatzkräfte mindestens 20 Minuten, um sich so Zugang zu dem Fahrzeug zu verschaffen, dass dieses anschließend mit einem Abschleppwagen aus dem brennenden Haus gezogen werden konnte. Das habe mindestens 20 weitere Minuten gedauert. Erst dann konnten die ausgerückten Feuerwehrleute Heche befreien und Sanitäter zu ihr.

Anne Heche war unter anderem bekannt aus Filmen wie "Sechs Tage, sieben Nächte", "Volcano" und "Donnie Brasco". Die Behörden stuften den Vorfall offiziell als Unfall ein. Als Todesursache führte die Gerichtsmedizin eine Rauchvergiftung sowie Verbrennungen an. Außerdem war ein Bruch des Brustbeins als Folge eines stumpfen Traumas diagnostiziert worden. Heche wurde Medienberichten zufolge auf dem Hollywood Forever Cemetery beigesetzt - neben Legenden der Traumfabrik wie Judy Garland (1922-1969) und Burt Reynolds (1936-2018).