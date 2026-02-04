Tödlicher Unfall in Walldorf: Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

1 Der 54-Jährige erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: imago/Ralph Peters

Am frühen Morgen stoßen zwei entgegenkommende Autos in Walldorf zusammen. Ein Fahrer erleidet tödliche Verletzungen. Was die Polizei bislang weiß.











Link kopiert



Ein Autofahrer ist nach einem Frontalzusammenstoß in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) gestorben. Der 54-Jährige erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Er hatte am Morgen aus zunächst unklaren Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren und war mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Dessen Fahrerin verletzte sich leicht, der Beifahrer des Verstorbenen schwer.