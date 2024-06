Tödlicher Unfall in Vaihingen an der Enz

Im Ortsteil Enzweihingen in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) ist es am Donnerstag nach einem Überholmanöver zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde eine Radfahrerin tödlich verletzt.











Bei einem Unfall in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) ist eine 64 Jahre alte Frau am Donnerstagnachmittag tödlich verletzt worden.