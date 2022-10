Tödlicher Unfall in Untertürkheim

Ein Mann verliert in der Ötztaler Straße das Gleichgewicht. Laut Polizei fällt er so unglücklich, dass er noch vor Ort seinen schweren Kopfverletzungen erliegt.















Link kopiert

Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes rückten am Donnerstagfrüh nach Untertürkheim aus, um sich um einen Passant zu kümmern, der gegen 7 Uhr in der Ötztaler Straße gestürzt war und sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen hatte. Sie versuchten den im Jahr 1950 geborenen Mann zu reanimieren, letztlich kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch vor Ort. Warum der Mann zu Fall kam, sei laut einer Polizeisprecherin unklar.

Während des zweistündigen Einsatzes herrschte auch in der Kindertagesstätte Untertürkheim, die sich direkt am Unfallort befindet, große Aufregung. Die Erzieherinnen handelten jedoch geistesgegenwärtig, ließen die Kinder in diesem Zeitraum nicht zum Spielen raus und schlossen teilweise auch die Rollläden.