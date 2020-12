Supermarkt, Optiker und Co. So hoch ist das Corona-Ansteckungsrisiko

Harter Lockdown hin oder her - um den Weg in den Supermarkt oder die Arbeit kommen wir nicht herum. Studien haben untersucht, wie groß die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus an öffentlichen Orten ist - mit oft überraschenden Ergebnissen.