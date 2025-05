Tödlicher Unfall in Stuttgart: Hermann zu Olgaeck: „Zustand nicht länger tragbar“

Nach dem schweren Unfall am Olgaeck hat sich Verkehrsminister Hermann an OB Nopper gewandt. Er regt ein Gutachten und einen Umbau des Knotenpunktes an. Wie reagiert die Stadt?











Nach dem Unfall am Olgaeck hat sich nun auch der Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) eingeschaltet. Er hat angeregt, dass die gefährliche Stelle in der City umgebaut werden soll, um sie zu entschärfen. „Dieser Zustand ist nicht länger tragbar“, schreibt Hermann an Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU). Der Brief aus dem Ministerium ans Rathaus liegt unserer Redaktion vor.