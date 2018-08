Tödlicher Unfall in Schwieberdingen Lkw-Fahrer überrollt Fußgängerin

Von red/pho 09. August 2018 - 16:02 Uhr

Ein Lkw-Fahrer übersieht beim Abbiegen eine Fußgängerin in Schwieberdingen und überrollt sie. Für die 75-jährige kommt jede Hilfe zu spät.





6 Bilder ansehen

Schwieberdingen - Eine 75-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr an der Einmündung Herrenwiesenweg/Vaihinger Straße in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) von einem Lkw mit Anhänger überrollt und getötet worden. Sie war den Ermittlungen der Polizei zufolge auf dem linken Gehweg der Vaihinger Straße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs und wollte den einmündenden Herrenwiesenweg überqueren. Der 60-jährige Lkw-Fahrer wollte an dieser Stelle links abbiegen und übersah die Fußgängerin dabei vermutlich.

Mehr zum Thema

Die 75-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle

Sie wurde von der Zugmaschine erfasst, mehrere Meter mitgezogen und schließlich von den linken Hinterrädern überrollt. Die 75-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme musste die Vaihinger Straße bis gegen 11.30 Uhr gesperrt werden. An der Unfallstelle waren neben fünf Polizeistreifen 19 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und zwei Rettungswagen im Einsatz.

Für die weiteren Ermittlungen hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Sachverständigen hinzugezogen und ist darüber hinaus auf Zeugenaussagen angewiesen. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion unter der Telefonnummer 0711/6869-0 in Verbindung zu setzen.