Tödlicher Unfall in Reutlingen: Frontalzusammenstoß zwischen AMG und VW – 30-Jähriger tot, zwei verletzt
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Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Reutlingen ums Leben gekommen. Foto: SDMG/SDMG

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Mittwoch in Reutlingen gekommen. Für einen 30‑jährigen Golffahrer kam nach einem Frontalzusammenstoß jede Hilfe zu spät.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am späten Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 374 zwischen Riederich und Mittelstadt (Reutlingen) ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 41-Jähriger mit einem Mercedes AMG C 63 kurz vor 18 Uhr in Richtung Mittelstadt unterwegs, als er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholte. Dabei kam es zunächst zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Golf, den ein 30-Jähriger fuhr. Anschließend stieß der Unfallverursacher noch mit einem hinter dem Golf fahrenden Mercedes GLC eines 36-Jährigen zusammen.

 

Der VW Golf wurde in den Straßengraben geschleudert, der AMG geriet in Brand. Die beiden Mercedes-Fahrer konnten ihre Fahrzeuge schwer verletzt selbstständig verlassen. Sie wurden nach medizinischer Erstversorgung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Golf-Fahrer aus seinem Fahrzeug. Trotz notärztlicher Versorgung erlag der 30-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

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Die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort, konnte jedoch nicht verhindern, dass der AMG vollständig ausbrannte. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und die anschließende Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei wurde die L 374 bis 22.50 Uhr voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen﻿.

 