Tödlicher Unfall in Remseck am Neckar: Beifahrerin kommt bei missglücktem Überholmanöver ums Leben

Tödlicher Unfall in Remseck am Neckar

7 Bei dem Unfall kam eine 65-jährige Frau ums Leben. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Ein 65-Jähriger will am Dienstag in Remseck einen Traktor überholen und übersieht dabei offenbar einen entgegenkommenden Mercedes – mit fatalen Folgen.











Eine 65 Jahre alte Frau ist am Dienstag bei einem schweren Unfall in der Neckartalstraße (Landesstraße 1100) in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen. Sie saß als Beifahrerin im VW des ebenfalls 65 Jahre alten mutmaßlichen Unfallverursachers. Dieser sowie zwei 76 und 73 Jahre alte Insassen eines beteiligten Mercedes erlitten schwere Verletzungen.