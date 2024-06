8 Unfallort in Nürtingen: Ungebremst war ein SUV in wartende Fußgänger gerast. Foto: 7aktuell.de

Nach einem Unfall mit zwei toten Frauen in Nürtingen ermittelt die Polizei. Wie konnte es dazu kommen, dass ein Auto ungebremst in wartende Fußgänger an einer Ampel rast?











Zwei tote Frauen sind bei einem Horror-Unfall am Sonntagabend ums Leben gekommen. Nun ermittelt die Polizei unter Hochdruck nach der Ursache. Es sei bislang nicht abschließend geklärt, wie es zu dem Unfall in Nürtingen in der Nähe von Stuttgart kommen konnte, sagte ein Polizeisprecher am Montag.