In Murrhardt ist es am Dienstagmorgen zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 66-Jähriger geriet mit seinem Wagen auf die Gegenspur, stieß mit zwei Autos zusammen und verunglückte tödlich.









Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen ist ein 66-jähriger Mann tödlich verunglückt. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Der 66-Jährige war um 9.20 Uhr in einem Volkswagen auf der Gaildorfer Straße in Fornsbach in Richtung Gaildorf unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, kam er mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte zunächst den Ford Kuga eines entgegenkommenden 61-jährigen Autofahrers. Anschließend stieß der VW mit einem ebenfalls entgegenkommenden Ford Transit eines 50-Jährigen zusammen. Hierbei zog sich der VW-Fahrer, der nicht angegurtet war, tödliche Verletzungen zu.

Die beiden Ford-Fahrer sowie die 66-jährige Beifahrerin im Kuga wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 30 000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Murrhardt war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz, zudem waren drei Rettungswagen, ein Notarztwagen und ein Rettungshubschrauber vor Ort. Zeitweise war die Straße voll gesperrt.