Ein Autofahrer gerät am Mittwoch in Ludwigsburg auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidiert der 51-Jährige mit einem Lastwagen – für den Mann kommt jede Hilfe zu spät.















Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Sattelzug ist am Mittwochabend gegen 17.20 Uhr in Ludwigsburg der Autofahrer tödlich verletzt worden. Der 51-jährige Mann war nach Angaben der Polizei auf der Neckartalstraße (L1100) von Poppenweiler kommend in Richtung Neckarweihingen unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung in die Mühläckerstraße aus noch unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte das Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Lastwagen – in der Folge prallte der Wagen gegen eine Betonwand und der 51-Jährige wurde in dem stark deformierten Fahrzeug eingeklemmt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Laut Polizei war er nicht angeschnallt gewesen. Der 65-jährige Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Wegen des Unfalls war die L1100 bis kurz nach Mitternacht gesperrt – auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 70.000 Euro.