Zu einem tödlichen Unfall ist es am Montag in Lichtenstein im Kreis Reutlingen gekommen. Nach einem missglückten Überholmanöver kam für einen 58-jährigen Motorradfahrer jede Hilfe zu spät.

Ein Motorradfahrer ist am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 387 bei Lichtenstein im Kreis Reutlingen tödlich verunglückt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 58 Jahre alte Mann gegen 9.50 Uhr auf seiner BMW auf der Landesstraße von Engstingen herkommend in Richtung Holzelfingen unterwegs und setzte zum Überholen eines Suzuki sowie eines davor fahrenden VW an. Als der 81-jährige VW-Fahrer nach links in Richtung eines Wanderparkplatzes abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer.

Motorradfahrer verstirbt am Unfallort

Dieser stürzte infolge des Zusammenstoßes. Der 58-Jährige erlitt beim Unfall so schwere Verletzungen, dass er laut Angaben der Polizei trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort verstarb.

Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden am VW sowie an der BMW dürfte sich auf schätzungsweise 30.000 Euro belaufen, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Unfallaufnahme, in die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger eingebunden wurde, war gegen 14.15 Uhr abgeschlossen. Bis dahin war die L 387 voll gesperrt.