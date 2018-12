Tödlicher Unfall in Kraichtal Traktor bei Unfall mit Straßenbahn komplett zerstört

Von red 08. Dezember 2018 - 16:34 Uhr

Horror-Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Kraichtal-Unteröwisheim: Bei der Kollision mit einer Straßenbahn stirbt ein 42-jähriger Traktorfahrer.





Kraichtal - Zu einem schlimmen Unfall kam es an einem unbeschrankten Bahnübergang in Kraichtal-Unteröwisheim (Kreis Karlsruhe). Ein 42-Jähriger wollte mit seinem Traktor kurz nach 12.30 Uhr am Samstagmittag den Bahnübergang überqueren, als er von einer Straßenbahn erfasst wurde.

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug in der Mitte auseinandergerissen – der Fahrer überlebte den Unfall nicht.

In der Straßenbahn befanden sich zu dem Zeitpunkt 30 Fahrgäste – vier von ihnen wurden leicht verletzt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Ampelanlage, die den Bahnübergang sichert, funktioniert hat.

Insgesamt ist ein Sachschaden von rund 300.000 Euro entstanden.