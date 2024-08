Tödlicher Unfall in Kirchberg an der Iller: Leichtkraftfahrzeug kollidiert mit Lastwagen – 15-Jährige stirbt

Zwei Jugendliche sind am Dienstag mit einem Leichtkraftfahrzeug in Kirchberg an der Iller unterwegs und wollen in eine Landesstraße einbiegen. Während eines der Mädchen schwer verletzt wird, überlebt das andere den Unfall nicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 15 Jahre altes Mädchen ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Landesstraße 264 bei Kirchberg an der Iller (Kreis Biberach) ums Leben gekommen. Die 15-Jährige war mit einem 14 Jahre alten Mädchen in einem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug der Marke Opel unterwegs. Bei dem Unfall wurde die 14-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, waren die beiden Jugendlichen gegen 16.30 Uhr mit dem Opel auf einem Feldweg bei Kirchberg unterwegs. An einer Kreuzung wollten sie in die L264 einfahren, als sie offenbar den Scania-Lastwagen eines 56-Jährigen samt Anhänger übersahen, der von links aus Richtung Kirchberg gefahren kam und in Richtung Kleinkellmünz unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen in der Einmündung zusammen. Durch die Kollision schleuderten die beiden Jugendlichen aus dem Leichtkraftfahrzeug. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen erlag die 15-Jährige laut Polizei noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die 14-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der 56-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Sperrung der Landesstraße dauerte am frühen Abend noch an

Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Dabei soll unter anderem geklärt werden, wer zur Unfallzeit das Leichtkraftfahrzeug fuhr. Die Staatsanwaltschaft beauftragte außerdem einen Gutachter. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L264 in beide Richtung gesperrt werden. Die Sperrung dauerte am frühen Abend noch an.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07321/97520 an die Verkehrspolizei zu wenden.