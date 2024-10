Tödlicher Unfall in Kehl im Ortenaukreis: Jugendlicher auf Tretroller von Auto erfasst und gestorben

1 Der Jugendliche wurde nach dem Unfall am Montag in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag seinen schweren Verletzungen erlag. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein Jugendlicher will auf einem Tretroller eine Bundesstraße überqueren und wird von einem Auto erfasst. Er wird in eine Klinik eingeliefert. Drei Tage später gibt es traurige Neuigkeiten.











Link kopiert



Ein Jugendlicher auf einem Tretroller ist auf einer Bundesstraße in Kehl (Ortenaukreis) von einem Auto erfasst worden und später im Krankenhaus gestorben. Der Jugendliche habe die Bundesstraße an einer nicht dafür vorgesehen Stelle überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe ihn das Auto erfasst. Er wurde nach dem Unfall am Montag in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag seinen schweren Verletzungen erlag. Das genaue Alter des Jugendlichen teilte die Polizei nicht mit.