1 Wieso der Mann stürzte, war zunächst unklar. (Symbolfoto) Foto: STZN/Phillip Weingand

Bei Reinigungsarbeiten vom Dach eines Carports ist ein 79-jähriger Mann so schwer gestürzt, dass er noch am Unfallort an seinen Verletzungen starb.

Illingen - Ein Mann ist in Illingen (Enzkreis) bei Reinigungsarbeiten vom Dach eines Carports getürzt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten.

Der 79-Jährige war am Dienstagnachmittag dabei, das Dach mit einem Hochdruckreiniger zu säubern, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte. Er starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Wieso er stürzte, war zunächst unklar.