Tödlicher Unfall in Göppingen: 19-Jähriger fährt Fußgängerin tot – so gehen die Ermittlungen weiter

Der Tod einer Fußgängerin in Göppingen wird die Ermittler wohl noch lange beschäftigen. Ein Fahranfänger erfasste die Frau und verletzte ein Mann schwer.
Nachdem ein 19-jähriger Fahranfänger eine Fußgängerin in Göppingen tot gefahren hat, werden die Ermittlungen zur Unfallursache vermutlich Wochen dauern. Schon in der Nacht sei ein Gutachter vor Ort gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Der junge Autofahrer habe am Samstagabend beim Abbiegen zwei Fußgänger erfasst, die gerade die Straße überquerten. Zeugen schilderten bei der Polizei, der Wagen habe beim Anfahren sehr stark beschleunigt.