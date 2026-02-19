Nach dem tödlichen Autounfall von Christian Mauch zeigen sich die Menschen in Gerabronn tief erschüttert. Seine Stellvertreterin beschreibt ihn als „den besten Bürgermeister der Welt“.
Trauerbeflaggung, Kerzen und Blumen vor dem Rathaus: Nach dem tödlichen Unfall des Gerabronner Bürgermeisters Christian Mauch zeigen sich Mitglieder der Stadtgemeinde geschockt. „Wir sind alle tief erschüttert“, sagt die erste stellvertretende Bürgermeisterin von Gerabronn, Heidegret Mayer. „Wir sind alle hier wie im Film, im schlechten Film.“ Der katholische Pfarrer Bernhard Fetzer sagt über den 40-Jährigen: „Er war immer ansprechbar, freundlich, den Menschen zugewandt“