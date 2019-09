1 In Florida kam eine Frau ums Leben, als ein Dixie-Klo explodierte. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Lichtgut/Max Kovalenko

Anwohner alarmierten am Samstag in Jacksonville in den Vereinigten Staaten die Polizei, weil sie eine Explosion gehört hatten. Wie die später feststellte, war ein Dixie-Klo explodiert.

Florida - Zu finden sind die auf Baustellen, Festivals und Veranstaltungen, sie riechen meist nicht gerade angenehm, aber meist ist man doch froh, eins zu sehen: Die Rede ist von mobilen Toilettenkabinen, eher bekannt als Dixie-Klos. Genau so eine wurde einer Frau in Jacksonville, Florida aber nun zum Verhängnis.

Interessante Geschichte aus dem Archiv: Unbekannte sprengen Dixi-Klo

Am Samstag ging bei der Polizei in Jacksonville ein Notruf ein. Anwohner berichteten, dass sie einen lauten Knall gehört hätten. Die Beamten rückten an – und fanden an der Unglücksstelle ein explodiertes Dixi-Klo vor. Die Frau, die sich vermutlich zum Zeitpunkt der Explosion darin befand, konnte nur noch tot geborgen werden. Ihre Identität ist bislang unbekannt.

Was die Polizei außerdem zur Explosion und deren Ursache sagt, sehen Sie im Video.