Tödlicher Unfall in Esslingen-Weil: Urteil nicht rechtskräftig – darf der Angeklagte jetzt wieder Auto fahren?

Nach dem tödlichen Unfall in Weil geht das Verfahren gegen den Autofahrer in die nächste Instanz. Die Frage ist, was bis zur Berufung mit dem Führerschein des Mannes passiert.
Nach dem schrecklichen Unfall in Esslingen-Weil hat das Amtsgericht Ende April einen Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Im Oktober 2024 hatte der 55-Jährige laut Anklage mit seinem Auto eine junge Mutter und ihre beiden Söhne auf dem Gehweg erfasst. Sie waren sofort tot. Mit dem Urteil sind die Hinterbliebenen ebenso wenig zufrieden wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Beide Parteien haben Rechtsmittel gegen die Entscheidung eingelegt. Damit geht das Verfahren an das Landgericht Stuttgart als nächsthöhere Instanz.