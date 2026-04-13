Im Prozess um die Unfallfahrt von Esslingen-Weil mit drei Toten haben sich sowohl der Vater und Ehemann der Opfer als auch der Angeklagte zu Wort gemeldet.
Mit Spannung waren die Plädoyers im Prozess um die Unfallfahrt von Esslingen-Weil mit drei Toten vor dem Amtsgericht Esslingen erwartet worden. Doch die Ausführungen von der Staatsanwaltschaft, den Vertretern der Nebenkläger und des Verteidigers des Angeklagten traten in den Hintergrund. Denn erstmals seit Prozessbeginn Anfang Februar meldete sich der Ehemann und Vater der ums Leben gekommenen Frau und ihrer beiden Jungen zu Wort. Auch der 55-jährige Angeklagte sprach zum ersten Mal seit Verhandlungsbeginn.