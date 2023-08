Tödlicher Unfall in Esslingen

4 Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In Esslingen kommt ein Motorradfahrer bei einem schweren Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben. Was über den Unfallhergang bekannt ist.









Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Eine 40-Jährige wollte am Sonntag in einer Einbuchtung auf der K1213 in Esslingen ihr Auto wenden und übersah dabei den Motorradfahrer und seine Beifahrerin, wie die Polizei mitteilte. Der Zusammenstoß ereignete sich demnach gegen 18.25 Uhr zwischen dem Abzweig Kimmichsweiler und dem Abzweig Aichschieß.