Tödlicher Unfall in Biberach an der Riß

1 Der Senior wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Der Fahrer eines Transporters fährt beim Ausliefern von Paketen rückwärts. Dabei übersieht er laut Polizei einen 82-Jährigen.











Link kopiert



Nachdem er in Biberach an der Riß von einem Kleintransporter erfasst wurde, ist ein 82-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag der Senior am Samstag seinen schweren Verletzungen.