1 Die Ursache des Sturzes ist laut Polizei bislang unklar. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 18-Jähriger ist in den bayerischen Alpen abgestürzt und gestorben. Eine Wanderin fand den leblosen Körper nahe des Königssees. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert



Ein 18-Jähriger ist in der Nähe des Königssees in den bayerischen Alpen abgestürzt und gestorben. Eine Wanderin fand den leblosen jungen Mann auf dem Weg von der Kirche St. Bartholomä in Schönau am Königsee (Landkreis Berchtesgadener Land) in Richtung Süden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann habe am Sonntag etwa 50 Meter vom Weg entfernt an einer Steilfläche gelegen.