Tödlicher Unfall in Asperg: Gaffer schlägt 26-Jährigen – weil der darum bat, nicht zu fotografieren

Am Rande des tödlichen Busunfalls in Asperg (Kreis Ludwigsburg) ist es zu einer Rangelei gekommen. Ein Passant hatte einen Gaffer auf sein Tun angesprochen.
Eine 68-Jährige ist am Donnerstagmorgen am Bahnhof in Asperg von einem Bus erfasst worden und ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, kam es am Rande des Geschehens noch zu einer Körperverletzung: Gesucht wird nun ein Gaffer, der einen 26-Jährigen geschlagen hat, nachdem dieser den Mann darum bat, nicht weiter zu fotografieren.