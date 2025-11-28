Tödlicher Unfall in Asperg: Gaffer schlägt 26-Jährigen – weil der darum bat, nicht zu fotografieren

Am Rande des tödlichen Busunfalls in Asperg (Kreis Ludwigsburg) ist es zu einer Rangelei gekommen. Ein Passant hatte einen Gaffer auf sein Tun angesprochen.

Eine 68-Jährige ist am Donnerstagmorgen am Bahnhof in Asperg von einem Bus erfasst worden und ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, kam es am Rande des Geschehens noch zu einer Körperverletzung: Gesucht wird nun ein Gaffer, der einen 26-Jährigen geschlagen hat, nachdem dieser den Mann darum bat, nicht weiter zu fotografieren.

Passanten kommen dem 26-Jährigen zu Hilfe Der tödliche Unfall hatte sich zwar bereits gegen 10 Uhr ereignet, doch auch gegen 14.50 Uhr befanden sich noch Einsatzkräfte vor Ort. Diese soll der Unbekannte mit seinem Smartphone fotografiert haben, als der 26-Jährige auf ihn zukam und darum bat, dies doch zu unterlassen. Daraufhin schlug der Mann dem Passanten ins Gesicht, woraufhin dieser den Gaffer festhalten wollte. Es kam zu einem Gerangel, bei dem beide Männer zu Boden gingen und der Unbekannte weiter auf den 26-Jährigen einschlug.

Weitere Passanten zogen schließlich den verletzten 26-Jährigen von dem Unbekannten weg, der daraufhin davonlief. Er wurde auf etwa 19 bis 21 Jahre und etwa 1,75 Meter geschätzt. Der Unbekannte hatte einen dunklen Teint, dunkle, kurze Haare und einen Kinnbart. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dicke schwarze Daunenjacke und schwarze Handschuhe.

Unfallhergang muss noch geklärt werden

Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt wegen Körperverletzung und bittet weitere Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter 0 71 54 / 1 31 30 oder E-Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden. Darüber hinaus bittet auch die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, die die Ermittlungen zum Unfall führt, unter 07 11 / 6 86 90 oder stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de um weitere Hinweise zum Unfallhergang.