Tödlicher Unfall im Kreis Reutlingen: Radfahrer stirbt nach Sturz – Zeugen gesucht

Ersthelfer reanimieren in Grafenberg (Kreis Reutlingen) einen Mann, der mit dem Fahrrad verunglückt ist. Doch die Verletzungen sind zu schwerwiegend.











Ein 57 Jahre alter Fahrradfahrer ist in der Nürtinger Straße in Grafenberg (Kreis Reutlingen) gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Laut Polizeiangaben fuhr der Mann am Montagabend auf dem Gehweg, bevor er stürzte. Die Ursache ist noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Ein Einfluss von Dritten werde demnach aber nicht vermutet. Die Polizei sucht nun unter der Nummer 07071/972 140 0 nach Zeugen.