Ein 77-Jähriger wird auf einer Landstraße im Kreis Göppingen von einem Fahrzeug erfasst. Trotz Erster Hilfe überlebt er nicht. Noch ist offen, wie es zu dem Unglück kam.











Ein 77 Jahre alter Mann ist auf einer Landstraße im Kreis Göppingen von einem Fahrzeug erfasst worden - und überlebte den Unfall nicht. Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu diesem Unfall bei Holzhausen kam, war noch unklar. Unfallaufnahme, Polizei und Rettungswagen sind vor Ort. Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.