Tödlicher Unfall im Kreis Esslingen: 20-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

5 Auf der Kreisstraße 1203 zwischen Schlierbach und Ohmden kam es am Montag zu einem tödlichen Unfall. Foto: SDMG

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Schlierbach und Ohmden ist am Montag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Er war in einer Kurve in den Gegenverkehr gerutscht.











Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am Montag auf der Kreisstraße 1203 zwischen Schlierbach und Ohmden (Kreis Esslingen) tödlich verunglückt. Gegen 17.40 Uhr verlor der junge Mann auf dem Weg in Richtung Ohmden vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Kawasaki, wie die Polizei mitteilte.