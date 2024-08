Zu einem tödlichen Unfall ist es am Donnerstag in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) nahe Ulm gekommen. Aus bislang unklarer Ursache kam ein Opel-Fahrer von der Fahrbahn ab und erfasste ein achtjähriges Kind auf dem Gehweg.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 85-jähriger Opelfahrer gegen 14 Uhr aus der Hummelstraße in die Ulmer Straße in Richtung Ulm ein. Aus bislang unklarer Ursache geriet das Fahrzeug zuerst auf die Gegenfahrbahn und dann auf den Gehweg. Dort liefen eine Frau und ein achtjähriges Mädchen. Das Kind wurde von dem Opel erfasst und weggeschleudert. Im Anschluss stieß das Auto gegen eine Werbetafel und kam an der dahinterstehenden Hauswand zum Stehen.

Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen erlag die Achtjährige noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Die Begleiterin des Kindes wurde beim Unfall leicht verletzt. Um wen es sich bei der Begleiterin handelt und ob sie auch vom Auto getroffen wurde, war zunächst nicht bekannt. Der Fahrer des Opel und seine 84-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.