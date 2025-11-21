Tödlicher Unfall: Grundschülerin wird auf Schulweg von Bus erfasst und stirbt

1 Das Mädchen wurde an einem Kreisverkehr überrollt. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Ein kleines Mädchen stirbt nach einem Unfall mit einem Schulbus in Baden-Württemberg. Krisen-Teams kümmern sich um Betroffene, die Ermittlungen laufen.











Ottersweier - Auf dem Heimweg aus der Schule ist ein kleines Mädchen in Ottersweier in Baden-Württemberg von einem Schulbus überfahren worden und gestorben. Die Grundschülerin sei an einem Kreisverkehr überrollt worden, teilte die Polizei mit. Ob das Mädchen zuvor aus dem Bus ausgestiegen war, konnte die Polizei nicht sagen. Mehrere Schulkinder hätten in dem Bus gesessen - wieviele blieb ebenfalls zunächst offen.