Tödlicher Unfall bei Sindelfingen: Radfahrerin auf alter B14 mit Auto zusammengestoßen und gestorben

1 Es wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Foto: Marius Bulling/dpa

Eine Radfahrerin ist am Mittwochabend zwischen Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen mit einem Auto kollidiert und gestorben. Es werden Zeugen gesucht.











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Eine 78-jährige Radfahrerin ist nach einem Unfall am Mittwoch auf der K1055 zwischen Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen ums Leben gekommen, wie die Polizei mitteilte. Demnach ist die Frau gegen 17.42 Uhr auf der alten B14 (Landkreis Böblingen) mit dem Mercedes-Benz eines 42-Jährigen zusammengestoßen und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.