Tödlicher Unfall bei Sindelfingen: Radfahrerin auf alter B14 mit Auto zusammengestoßen und gestorben
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Es wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Foto: Marius Bulling/dpa

Eine Radfahrerin ist am Mittwochabend zwischen Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen mit einem Auto kollidiert und gestorben. Es werden Zeugen gesucht.

Eine 78-jährige Radfahrerin ist nach einem Unfall am Mittwoch auf der K1055 zwischen Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen ums Leben gekommen, wie die Polizei mitteilte. Demnach ist die Frau gegen 17.42 Uhr auf der alten B14 (Landkreis Böblingen) mit dem Mercedes-Benz eines 42-Jährigen zusammengestoßen und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

 

Der Fahrer des Wagens steht laut Polizei unter Schock, ist nach derzeitigem Kenntnisstand aber körperlich unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen, die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Die Kreisstraße ist im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt (Stand 19.13 Uhr). Die Polizei bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Nummer 0711/6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

 