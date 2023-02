5 Der Radler hatte die Kreisstraße überqueren wollen. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Ein 82-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall kurz nach dem Ortsausgang von Murr am Donnerstagnachmittag ums Leben gekommen. Der Mann fuhr gegen 13.50 Uhr auf der Straße „Im Schlat“ und wollte die K 1609 in Richtung „Im Ried“ überqueren. Dabei übersah er allerdings die 20-jährige Fahrerin eines Minis, die von Murr in Richtung Steinheim-Höpfigheim unterwegs war: Es kam zum Zusammenstoß. Rettungsdienst und Hubschrauber waren zwar vor Ort, der Mann erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Mini musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Fahrzeug auf etwa 10 000 Euro. Während des Einsatzes wurde die K 1609 gesperrt. Diese Sperrung dauerte bis in den Abend hinein an. Die Polizei hat Umleitungen eingerichtet. Durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter beauftragt.

Nicht der erste tödliche Unfall an der Kreuzung

Übrigens ist dies nicht der erste tödliche Unfall an besagter Querung der K 1609. Im Oktober 2019 wurde dort ein 77-Jähriger Rennradfahrer beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst. Er erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.