Tödlicher Unfall bei Korntal-Münchingen Autofahrer stirbt bei Zusammenprall mit Lkw

Von red/pho 12. September 2018 - 14:49 Uhr

Wohl wegen gesundheitlicher Probleme kommt ein Autofahrer auf der B10 bei Korntal-Münchingen auf die Gegenfahrbahn und wird dort von einem Lastwagen erfasst. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät.





5 Bilder ansehen

Korntal-Münchingen - Bei einem Unfall auf der B10 bei Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) ist am Mittwochnachmittag ein Mann gestorben. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann, der auf der Höhe Kaiserstein in Richtung Vaihingen/Enz unterwegs war, gegen 13.15 Uhr mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Lastwagen frontal zusammen. Der Mann ist wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme am Steuer bewusstlos geworden und dann in den Gegenverkehr gekommen.

Weitere Details konnte die Polizei auf Nachfrage knapp anderthalb Stunden nach dem Unfall noch nicht nennen. Die Strecke wurde beidseitig gesperrt. Weil Öl und Treibstoff ausgelaufen waren, war auch die Feuerwehr vor Ort.