13 Nach dem tödlichen Unfall war die A8 über einen halben Tag gesperrt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Nach dem tödlichen Unfall auf der A8 bei Gruibingen ist die Vollsperrung am frühen Donnerstagmorgen aufgehoben worden. Das teilte die Polizei mit.















Link kopiert

Gruibingen - Nach dem tödlichen Unfall am Mittwochnachmittag ist die A8 in Fahrtrichtung Richtung München seit kurz nach 5 Uhr am Donnerstagmorgen wieder frei. Die Bergung sei beendet, wie die Polizei mitteilt.

Ein 28 Jahre alter Lkw-Fahrer war mit einem Sattelzug gegen ein Tunnelportal auf der Autobahn bei Gruibingen (Kreis Göppingen) geprallt und tödlich verletzt worden. Der Aufprall sei so stark gewesen, dass der Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt worden sei. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der entstandene Schaden geht laut Polizei in die Hunderttausende.

Nach dem Unfall musste die Autobahn in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei wurde infolge des Unfalls die Stromversorgung im Tunnel unterbrochen. Gegen 3 Uhr wurde die Vollsperrung aufgehoben und der Verkehr konnte wieder auf zwei Spuren fahren. Eine weitere Untersuchung des Unfalls soll folgen.