Tödlicher Unfall auf Mercedes-Werksgelände: Frau wird von Bus überrollt

1 Das Mercedes-Werk in Sindelfingen: Für eine 56-Jährige kam dort am Montag jegliche Hilfe zu spät. Foto: SDMG/ /Dettenmeyer

Eine 56-Jährige wurde am Montag auf dem Gelände des Mercedes-Werkes in Sindelfingen von einem Bus überrollt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht klar. Das Unternehmen äußert großes Bedauern.











Auf dem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen hat sich am Montag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Angaben zufolge wurde eine 56-jährige Frau von einem Bus erfasst und überrollt, der im Werksverkehr genutzt wird. Die Frau erlag an noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 55 Jahre alte Busfahrer musste vor Ort psychologisch betreut werden.