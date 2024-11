Tödlicher Unfall auf der A5: Richter verhängen Bewährungsstrafe für Raser

1 Der Angeklagte (rechts) sitzt im Amtsgericht Lörrach neben seinem Verteidiger. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Sie rasen, drängeln, blenden auf. Raser gibt es auf allen Autobahnen. Auf der A5 in Südbaden aber schießen sie besonders oft über den Asphalt. Das kann tödlich enden, wie ein Fall aus Lörrach zeigt.











Die A5 ist so etwas wie eine Lieblingsrennstrecke von vielen Freunden PS-starker Sportwagen. Etliche, aber bei weitem nicht alle, stammen aus der Schweiz. Sie nutzen die rund zehn Kilometer ohne Tempolimit zwischen Weil am Rhein und Efringen-Kirchen, um aufs Gas zu treten und ihre Edelkarosse auszufahren. Die Dunkelziffer ist hoch und meistens passiert auch nichts. Aber eine Tempofahrt ohne Limit kann auch fatale Folgen haben: Vor dem Amtsgericht in Lörrach ist nun ein 31 Jahre alter Deutscher wegen eines tödlichen Auffahrunfalls zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung und zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden.