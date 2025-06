1 An dieser Stelle ist der Unfall passiert. Foto: Langner

Nach dem tödlichen Unfall an der Schönbuchbahn-Strecke bei Weil im Schönbuch ist die Bestürzung im Umfeld der 18-Jährigen groß. Der Bahnübergang war erst im März geprüft worden.











Die junge Frau, die am Montagnachmittag an einem Übergang der Schönbuchbahn von einem Zug erfasst wurde, ist am Dienstagnachmittag in einer Klinik ihren Verletzungen erlegen. Das haben die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg am Mittwochvormittag mitgeteilt.