Tödlicher Unfall am Olgaeck: Anklage gegen Fahrer des Unfallautos erhoben – war er fahruntüchtig?

Anfang Mai fährt ein Autofahrer zur Feierabendzeit auf den Fußweg vor einer Haltestelle. Eine Frau stirbt, acht Menschen werden teils schwer verletzt. Nun soll der Fahrer vor Gericht.
Nach dem tödlichen Unfall nahe einer Straßenbahn-Haltestelle in der Stuttgarter Innenstadt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Fahrer des Unfallautos erhoben. Die Behörde wirft dem 43 Jahre alten Mann fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung in acht Fällen sowie fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Er soll sich nach dem Willen der Staatsanwaltschaft vor dem Amtsgericht verantworten.