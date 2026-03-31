Tödlicher Unfall am Bodensee: 19-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

1 Ein Notarzt und Sanitäter versuchten an der Unfallstelle erfolglos, den jungen Mann wiederzubeleben. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein 19-Jähriger verliert am Bodensee bei einem Autounfall sein Leben. Die Polizei hat eine Vermutung, wie es zu dem tragischen Zwischenfall kam.











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Ein 19-Jähriger ist am Bodensee mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und hat tödliche Verletzungen erlitten. Er sei auf einer Straße bei Meckenbeuren vermutlich zu schnell unterwegs gewesen und habe womöglich einen Fahrfehler gemacht, teilte die Polizei mit. Der Wagen kam demnach in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Ein Notarzt und Sanitäter versuchten an der Unfallstelle erfolglos, den jungen Mann wiederzubeleben.