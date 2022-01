13 Am Tunnel Gruibingen kam am Mittwoch ein Lasterfahrer ums Leben. Foto: SDMG/ Woelfl

Ein Lkw-Fahrer prallt mit seinem Laster auf Autobahn 8 gegen einen Tunnel – der 28-Jährige kommt ums Leben. Die A8 bleibt voraussichtlich noch bis in die Morgenstunden am Donnerstag voll gesperrt.















Gruibingen/Stuttgart - Ein 28 Jahre alter Lkw-Fahrer ist mit einem Sattelzug gegen ein Tunnelportal auf der Autobahn 8 im Kreis Göppingen geprallt und tödlich verletzt worden. Der Aufprall sei so stark gewesen, dass der Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt worden sei, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Nach dem Unfall am Mittwoch auf der Fahrbahn in Richtung München musste die Autobahn 8 bei Gruibingen komplett gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei prüfte den Angaben nach zunächst, ob und wann angesichts der schweren Schäden eine Öffnung des Tunnels möglich ist. Der entstandene Schaden geht laut den Beamten in die Hunderttausende.

A8 bleibt bis in die Morgenstunden gesperrt

Ein Sprecher der Polizei gab am Abend bekannt, dass die A8 Stuttgart Richtung München zwischen Aichelberg und Mühlhausen (Kreis Göppingen) voraussichtlich bis Donnerstagfrüh, 8 Uhr, voll gesperrt bleibt (Stand: 20 Uhr). Am Abend hatte sich ein langer Stau gebildet, der sich zwischen Kirchheim (Teck)-West und Aichelberg auf etwa acht Kilometern Länge zog. Ortskundige Verkehrsteilnehmer wurden aufgerufen, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Es sei mit Verzögerung von etwa zwei Stunden zu rechnen, teilte der Polizeisprecher weiter mit. Die Polizei bat darum eine Rettungsgasse freizuhalten und die Umleitung U27 zu nehmen.

Der Grund für die lange Sperrung

Der Grund für die lange Sperrung: „Bei dem Verkehrsunfall hat der Lkw ein Technikhäuschen am Tunnel beschädigt“, sagte der Polizeisprecher. Infolgedessen sei die Technik und insbesondere die Stromversorgung im Tunnel ausgefallen. „Solange der Tunnel ohne Strom ist, darf niemand durchfahren“, so der Sprecher weiter. Der Sattelzugfahrer war am Mittwoch kurz nach 14.30 Uhr auf der A8 in Richtung München unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen kurz vor dem Tunnel Gruibingen die Kontrolle über den Lkw verlor und gegen das Tunnelportal krachte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.