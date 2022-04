Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen Frau tot in Waiblinger Wohnung gefunden

Eine 79-jährige Frau ist an Karfreitag tot in ihrer Wohnung in Hohenacker entdeckt worden. Weil ihre Verletzungen nicht zu einem häuslichen Unfall passen, ermittelt die Polizei nun in Richtung Tötungsdelikt.