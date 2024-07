Tödlicher Schuss in Lohr am Main: Prozess: Jugendlicher hat Mitschüler von hinten erschossen

Tödlicher Schuss in Lohr am Main

Ein Jugendlicher erschießt seinen Mitschüler. Das Landgericht Würzburg verhandelt seit zehn Tagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit den Fall. Das Urteil rückt näher.











Der tödliche Schuss eines heute 15-jährigen Mittelschülers auf einen ein Jahr jüngeren Mitschüler in Lohr am Main kam von hinten. Das Projektil habe das Opfer in den Hinterkopf getroffen, bestätigte ein Gerichtsgutachter. Das Landgericht Würzburg verhandelt seit zehn Tagen in dem aufsehenerregenden Fall. Der 15-Jährige hatte den tödlichen Schuss zu Beginn der Hauptverhandlung gestanden. Er sei allerdings nicht absichtlich gefallen. Die genauen Umstände der Gewalttat ließen sich nicht mehr rekonstruieren, sagte ein weiterer Gutachter vor Gericht aus.