Tödlicher Schlag in Stuttgart: „Sie haben gelogen“ - das Gericht glaubt Notwehrversion nicht

Der Angeklagte plädiert auf Notwehr. Das Landgericht sieht es anders. Es ist nicht das erste Mal, dass ein heute 30-Jähriger wegen einer Gewalttat angeklagt war.
Der Schlag, den der Angeklagte seinem Opfer, einem 78-jährigen Rentner verpasste, war letztlich tödlich. Der Schwerstverletzte starb zwölf Tage später an seinen Verletzungen auf der Intensivstation des Klinikums Stuttgart. „Es lag kein die Tat irgendwie rechtfertigender Grund vor“, so der Vorsitzende Richter Norbert Winkelmann. Denn es war ein Schlag, der den arglosen Mann völlig unerwartet traf.