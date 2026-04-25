Wie kam es zu der tödlichen Auseinandersetzung beim Abtransport einer Waschmaschine? Das Landgericht verliest das Lärmprotokoll des Rentner. Es enthält auch Beleidigungen.
Es gab den Moment, da dachte der 79-Jährige darüber nach, ob er die Wohnung, in der er wohnte, nicht doch besser verkaufen sollte, um wieder in Frieden leben zu können. Doch die Wohnung in Stuttgart- Stammheim hatten er und seine verstorbene Frau gekauft und mit ihrer Hände Arbeit abbezahlt. Das habe ihm den Abschied schwer gemacht. So berichtete sein Sohn vor dem Landgericht Stuttgart. Diese Wohnung war Heimat.