Tödlicher Raserunfall in Ludwigsburg: 32-Jähriger Unfallfahrer in U-Haft – Polizei schaltet Hinweisportal

32-Jähriger Unfallfahrer in U-Haft – Polizei schaltet Hinweisportal

Tödlicher Raserunfall in Ludwigsburg

1 Für die beiden Frauen kam jede Hilfe zu spät. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Bei einem illegalen Rennen in Ludwigsburg kommen zwei unbeteiligte Frauen ums Leben, der mutmaßliche Unfallverursacher sitzt mittlerweile in U-Haft. Der andere Raser ist noch immer flüchtig, die Polizei sucht weiterhin Zeugen.











Link kopiert



Nach dem illegalen Autorennen in Ludwigsburg, bei dem am Donnerstagabend zwei unbeteiligte junge Frauen ums Leben gekommen waren, wurde der 32-jährige mutmaßliche Unfallverursacher in ein Gefängnis eingewiesen. Außerdem hat die Ludwigsburger Polizei ein Online-Hinweisportal geschaltet. Der zweite an dem Rennen beteiligte Fahrer ist weiterhin auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.