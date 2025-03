Tödlicher Raser-Unfall in Ludwigsburg: Blitzer sind eben keine „Wegelagerei“

1 Der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers: Die Polizei geht von einem illegalen Rennen aus. Foto: KS-Images/Karsten Schmalz

Wenn es darum geht, Mitmenschen zu einer vernünftigeren Fahrweise zu bringen, kann jede und jeder Einzelne mit Dagegenhalten und Zivilcourage was erreichen, meint unsere Polizeireporterin Christine Bilger.











Link kopiert



Keine Strafe der Welt, kein lebenslanger Entzug der Fahrerlaubnis kann je wieder gutmachen, was die Angehörige der Opfer des Unfalls in Ludwigsburg in diesen Stunden durchleben. Zwei Frauen, 22 und 23 Jahre jung, wurden mitten aus dem Leben gerissen – eine Floskel, oft verwendet, und in diesem Fall mit all ihrer Bitternis zutreffend. In Sekundenbruchteilen wurden zwei junge Frauen getötet, weil – mutmaßlich – zwei Männer sich zum Spaß ein PS-Duell liefern wollten.