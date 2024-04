1 In der Uni Mannheim hat die Polizei einen Mann angeschossen – er starb später im Krankenhaus. Foto: dpa/René Priebe

Die Polizei schießt in der vergangenen Woche in der Uni Mannheim auf einen bewaffneten Mann. Der 31-Jährige stirbt im Krankenhaus. Er war polizeibekannt.











Ein 31 Jahre alter Mann, der vor einer Woche in der Uni Mannheim von der Polizei während eines Einsatzes angeschossen und tödlich getroffen worden ist, ist durch einen Schuss in den Oberkörper gestorben. Das habe die vorläufige Obduktion ergeben, teilten das Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft Mannheim am Dienstag mit. Der Mann war den Angaben zufolge polizeibekannt und stand im Verdacht, schon im April 2022 versucht zu haben, einen Menschen mit einem Messer anzugreifen. Dieses Verfahren sei mangels Beweisen aber eingestellt worden.