1 Das Absperrband der Polizei vor dem Hörsaal der Uni Mannheim, in dem am Dienstag die Situation zwischen dem Mann mit der Machete und den Beamten vor Ort eskalierte. Foto: Florian Dürr

An der Universität Mannheim ist am Dienstag ein Mann mit einer Machete von der Polizei angeschossen worden und in der Klinik verstorben. Der Rektor der Uni berichtet von einer Strafanzeige im Vorfeld – als Reaktion auf eine Ohrfeige.











Link kopiert



An der Universität Mannheim ist am Mittwoch kaum mehr etwas von dem tödlichen Polizeieinsatz am Tag zuvor zu spüren: Lediglich das Absperrband der Polizei vor einem Hörsaal im ersten Obergeschoss sowie vereinzelte Security-Mitarbeiter lassen darauf schließen, dass an diesem Mittwoch kein normaler Uni-Alltag herrscht.